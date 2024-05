Asus ROG Ally X: Neues PC-Gaming-Handheld startet im Juni 2024

Asus hat mit dem ROG Ally ein PC-Gaming-Handheld am Markt, das direkt mit dem Steam Deck und anderen Modellen wie dem Ayaneo Kun konkurriert. Am 2. Juni 2024 will der Hersteller nun eine Revision vorstellen. Es soll sich aber ausdrücklich nicht um einen direkten Nachfolger handeln. Vielmehr soll der Refresh einen größeren Akku verwenden und unter anderem Optionen mit mehr RAM und Speicherplatz bieten. Es kommen aber die gleichen Prozessoren und der gleiche Bildschirm wie beim bekannten ROG Ally zum Einsatz.

Das neue Modell wird sich Asus ROG Ally X nennen. Laut Asus werde man einen Akku verbauen, der über 40 % mehr Kapazität mitbringt. Wie genau sich das auf die Laufzeiten auswirken soll, ist aber noch offen. Obendrein soll der SSD-Slot einen Wechsel zum Format M.2 2280 vollziehen, was mehr Flexibilität für Upgrades mit sich bringen wird. Auch sollen die Anschlüsse überarbeitet werden. Letzteres gilt auch für die Sticks, Trigger und das D-Pad.

Folgerichtig wird das Asus ROG Ally X auch mehr Gewicht auf die Waage bringen als das ROG Ally. Letzteres soll weiterhin als Alternative im Handel bleiben und öfter vergünstigt über Aktionen zu haben sein. Asus hat auch bestätigt, dass das ROG Ally X aufgrund seiner Upgrades teurer sein wird, als das Ally zum Launch. Details verrät man aber noch nicht.

Ansonsten bestätigt der Hersteller, dass auch ein Asus ROG Ally 2 möglich bleibe, man wolle da aber dann auch deutliche technische Mehrwerte bieten können. Vermutlich wird Asus also noch etwas auf weitere Prozessorgenerationen warten. Festhalten will man sowohl für das ROG Ally X als auch weitere PC-Gaming-Handhelds zudem an Windows 11 als Plattform.

