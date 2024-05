Apple M2 Ultra: Chip soll in KI-Datenzentren werkeln

Apple hat seinen M2 Ultra bereits im Jahr 2023 vorgestellt. Vereinfacht gesagt kombiniert man für diesen Prozessor die Leistung von zwei M2 Max. Auch wenn Apple kürzlich bereits die übernächste Generation seines Apple Silicon vorgestellt hat, die brandneuen M4, bieten die M2 Ultra immer noch massive Leistung. Genau diese soll offenbar in den hauseigenen Datenzentren des Unternehmens aus Cupertino zum Einsatz kommen.

Ursprünglich wollte Apple Gerüchten zufolge im Rahmen des Projekts ACDC (Apple Chops in Data Centers) Custom-SoCs für Datenzentren entwickeln. Am Ende sei das Unternehmen aber zu dem Ergebnis gekommen, dass die aktuellen Chips der M-Serien bereits ausreichend für die notwendigen Aufgaben geeignet wären. Deswegen will man beginnen, die M2 Ultra in seinen eigenen Datenzentren zu verwenden. Später sollen sie auch in Servern von Partner-Dienstleistern Verwendung finden.

Vor allem geht es dabei um KI-Anwendungen. So will Apple in Sachen generativer KI aufholen. Es heißt, Apple wolle ab iOS 18 umfangreiche KI-Dienste integrieren. Einfache Aufgaben sollen dabei lokal auf den jeweiligen Geräten ausgeführt, komplexere Aufgaben in die Cloud ausgelagert werden. Und da sollen eben die Datenzentren mit den Apple M2 Ultra auf den Plan treten.

Später seien auch Upgrades der Datenzentren auf M4-Chips denkbar. Allerdings ist anzumerken, dass Apple selbst derlei Pläne bislang nicht offiziell bestätigt hat. Hier muss man sich also noch auf inoffizielle Meldungen verlassen. Eventuell verrät und Apple aber schon auf der WWDC 2024 im Juni mehr.

Quelle: Bloomberg