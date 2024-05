Google Pixel 8a: Umfangreiche Leaks zum Mittelklasse-Smartphone

Das Google Pixel 8a steht kurz vor der Ankündigung, doch allzu viel Neues wird Google uns wohl nicht mehr zum Smartphone verraten können. Denn vorab sind schon so gut wie alle technischen Daten zu dem mobilen Endgerät durchgesickert. Es handelt sich hier um den Mittelklasse-Ableger der Reihe Pixel 8. Bewerben möchte Google das kommende Pixel 8a, ganz im Zeitgeist, als “AI Smartphone”.

Auch für das Google Pixel 8a will Google volle sieben Jahre Updates liefern, was mehr als die Nutzungsdauer so gut wie aller Kunden abdecken sollte. Als SoC soll natürlich der Google Tensor G4 herhalten, ein abgewandelter Exynos-Chip. Zudem ist auch der Sicherheits-Chip Titan M2 verbaut. Das Google Pixel 8a soll obendrein nach dem Standard IP67 gegen Staub und Wasser geschützt sein. Der Bildschirm nutzt Gorilla Glass 3.

Käufer eines Google Pixel 8a sollen je nach Region drei Monate YouTube Premium, sechs Monate Fitbit Premium und drei Monate Google One mit 100 GByte Speicherplatz als Boni erhalten. Das Smartphone soll im Übrigen eine matte Rückseite nutzen und auf 6,1 Zoll Diagonale bei einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln kommen. Für den Akku stehen 4.500 mAh im Raum.

Die Hauptkamera des Google Pixel 8a wird wohl 64 (Weitwinkel) + 12 (Ultra-Weitwinkel) einsetzen, während die Selfie-Kamera bei 13 Megapixeln stehen soll. 8 GByte RAM und 256 GByte Speicherplatz sollen die Ausstattung abrunden.

Quelle: Evan Blass (X)