ASUS: Neue Radeon RX 7900 mit 2 statt 3 Lüftern

Während sich andere Hersteller wie etwa MSI mehr auf GeForce als Radeon Grafikkarten fokussieren, hat ASUS kürzlich sein AMD-Sortiment erweitert. Jetzt gibt es zwei neue Radeon RX 7900 XT und RX 7900 XTX Modelle mit nur zwei statt drei Lüftern, was ein Novum für Grafikkarten dieser Klasse darstellt. Die beiden neuen Grafikkarten gehören zur “Dual-Serie” von ASUS, was attraktivere Preise verspricht.

Anzeige

Üblicherweise bietet ASUS High-End Grafikkarten in den höherpreisigen Serien wie ROG (Republic of Gamers) und TUF Gaming an, seit einiger Zeit auch als ProArt-Modelle, aber die Dual-Serie ist ansonsten eher der maximal oberen Mittelklasse vorbehalten. So bietet ASUS auf Nvidia-Basis nur Dual-Grafikkarten bis zur GeForce RTX 4070 Ti Super an, aber keine RTX 4080. Das ändert sich nun mit Radeon RX 7900 XT und RX 7900 XTX.

Der Verzicht auf den dritten Lüfter lässt erwarten, dass die beiden verbliebenen Lüfter schneller drehen müssen, um den Grafikchip auf Temperatur zu halten. Das ist noch unbestätigt, aber ASUS verspricht immerhin einen 0-Dezibel-Modus. Bei weniger anspruchsvollen Aufgaben halten die Lüfter also still und drehen gar nicht. Zudem sind beide genannten Modelle “OC Editionen”, kommen also ab Werk mit leichter Übertaktung gegenüber den von AMD vorgegebenen Referenzwerten. So taktet die “Dual Radeon RX 7900 XTX OC Edition 24GB GDDR6” mit bis zu 2615 statt 2500 MHz im Boost-Modus und mit bis zu 2455 statt 2300 MHz im Game-Modus. Bei der “Dual Radeon RX 7900 XT OC Edition 20GB GDDR6” ist es ähnlich. Diese erreicht bis zu 2535 statt 2400 MHz Boost-Takt und bis zu 2175 statt 2000 MHz Gaming-Takt.

Aktuell sind Radeon RX 7900 XTX Modelle von ASUS ab 999 Euro und die Radeon RX 7900 XT ab 799 Euro verfügbar, geht man nach Online-Preisvergleichern. Due neuen Dual-Modelle sind allerdings bislang nirgendwo erhältlich und haben daher noch keine Preise.

Quelle: ASUS