MSI Claw: PC-Gaming-Handheld erhält durch neue Treiber bis zu 150 % mehr Leistung

MSI hat mit dem MSI Claw ein PC-Gaming-Handheld veröffentlicht, das sich mit Konkurrenten wie dem Asus ROG Ally, dem Ayaneo Kun oder natürlich dem Steam Deck messen muss. Bislang fiel das MSI Claw eher negativ auf. So startete MSI das Experiment, als technische Basis einen Intel Core Ultra 5 135H zu verwenden. Die meisten Konkurrenzmodelle setzen auf AMD Ryzen. Im Ergebnis übertrifft das MSI Claw die Preise der Rivalen, hinkt aber in Bezug auf die Leistung hinterher. Doch jetzt sollen neue Treiber-Updates nachhelfen.

So sorgen neue BIOS- und GPU-Treiber laut MSI je nach Szenario für bis zu 150 % mehr Leistung. Wer davon profitieren will, sollte das neue BIOS 106 (E1T41IMS.106) bzw. die neuen GPU-Treiber 5445 (31.0.101.5445) herunterladen. Besagte Leistungssteigerung von 150 % sei dabei etwa in dem Survival-Spiel “7 Days to Die” möglich. In anderen Titeln wie „Monster Hunter World“ und „Cyberpunk 2077“ bringen die neuen BIOS- und GPU-Treiber laut MSI Leistungsverbesserungen von über 50 %.

Das neue BIOS lässt sich über die MSI-Website beziehen, die GPU-Treiber wiederum sind auf der offiziellen Intel-ARC-Website zu finden. Ab BIOS 106 können Benutzer das BIOS direkt in der Windows-Umgebung aktualisieren, ohne ein zusätzliches USB-Flash-Laufwerk oder eine Dockingstation zu verwenden.

Laut MSI kooperiere man weiter direkt mit Intel, um weitere Leistungsverbesserungen zu erreichen. So will man den Verkaufspreis also doch noch durch Leistungsvorteile rechtfertigen.

