Western Digital bringt externe HDDs im Format 2,5 Zoll mit 6 TByte

Western Digital bringt neue externe Festplatten auf den Markt, die jetzt erstmal mit 6 TByte Kapazität aufwarten. Da lässt sich natürlich einiges an Daten hinterlegen. Dabei versorgt man nicht nur eine Modellreihe, sondern veröffentlicht neue Ableger der hauseigenen Serien WD, WD_BLACK und SanDisk Professional. Alle HDDs nutzen das Format 2,5 Zoll.

Anzeige

Dabei sind die externen Festplatten je nach Reihe sowohl für den privaten, studentischen als auch professionellen Einsatz geeignet. Für Anwender, die hohe Zuverlässigkeit und Gehäuse aus Metall suchen, empfiehlt Western Digital etwa die My Passport Ultra. Diese Speicherlösungen werden per USB-C verbunden und erhöhen die Sicherheit durch Passwortschutz mit 256-Bit-AES-Hardwareverschlüsselung. Das WD_BLACK P10 Game Drive ist hingegen für Konsolen oder Gaming-PCs gedacht. Hier lassen sich also z. B. Spieleinstallationen und umfangreiche Speicherstände sichern.

Das G-DRIVE ArmorATD von SanDisk Professional ist ein externes Laufwerk, das Foto-, Film- und andere Dateien im Studio sowie bei Außenaufnahmen zuverlässig speichern soll. Es ist daher auch nach IP54 zertifiziert und laut Hersteller gegen Stöße und Druck abgesichert.

Die folgenden externen HDD-Produkte sind mit einer Kapazität von 6 TByte ab sofort erhältlich:

WD My Passport Ultra – 208,99 Euro (UVP)

WD My Passport Ultra for Mac – 213,99 Euro (UVP)

WD My Passport – 190,99 Euro (UVP)

WD My Passport for Mac – 194,99 Euro

WD My Passport mit USB-C – 190,99 Euro (UVP)

WD_BLACK P10 Game Drive – 200,99 Euro (UVP)

Laut Western Digital folgt die SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD mit 6 TByte etwas später. Dieses Modell ist ab Ende Mai 2024 für 263,99 Euro (UVP) verfügbar.

Quelle: Pressemitteilung