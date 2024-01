MSI stellt auf der CES 2023 ein eigenes Gaming-Handheld vor

MSI reiht sich neben ASUS mit dem ROG Ally und natürlich Valve mit dem Steam Deck ein. So will auch MSI ein eigenes PC-Gaming-Handheld veröffentlichen. Vorstellen will man das Gerät auf der CES 2024. Einen offiziellen Teaser hat der Hersteller schon veröffentlicht. Inzwischen sind aber durch Leaks noch weitere Angaben bekannt geworden. Beispielsweise wird das Modell von MSI überraschenderweise einen Prozessor von Intel verwenden.

Das ist eher ungewöhnlich, denn bisherige Modelle haben sich wegen der stärkeren, integrierten GPUs primär auf Chips von AMD fokussiert. Doch das Gaming-Handheld von MSI wird offenbar den Intel Core Ultra 7 155H einsetzen, dem 32 GByte LPDDR5X-RAM zur Seite stehen sollen. Darauf deuten durchgesickerte Ergebnisse aus Geekbench hin.

Intel Gaming hat zudem auch bei X den Post von MSI kommentiert, was die Kooperation mehr oder minder direkt ebenfalls bestätigt. Offen ist noch, wie die restlichen technischen Daten des MSI-Handhelds ausfallen könnten. Sehr interessant wäre es etwa, zu erfahren, ob ein LC- oder doch ein OLED-Display zum Einsatz kommt.

Mehr erfahren wir voraussichtlich schon in der nächsten Woche. Denn MSI will sein PC-Gaming-Handheld im Rahmen der CES 2024 vorstellen.

Quelle: MSI (Instagram)