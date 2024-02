MSI Claw: PC-Gaming-Handheld startet ab 849 Euro

MSI hatte bereits im Januar 2024 zur CES in Las Vegas seinen neuen PC-Gaming-Handheld namens MSI Claw vorgestellt. Damals enthielt man uns allerdings noch die offizielle Preisempfehlung vor. Herausstechen will man aus dem Einheitsbrei ähnlich gelagerter Geräte unter anderem durch den Einsatz eines Intel Core Ultra auf Basis von Meteor Lake. Bislang haben solche Gaming-Geräte auf AMD Ryzen gesetzt.

Bekannt ist nun auch, was MSI sich den Claw kosten lassen will. Schon das Einstiegsmodell mit einem Intel Core Ultra 5 135H soll 849 Euro kosten. An Bord sind hier zudem 16 GByte LPDDR5-RAM und 512 GByte NVMe-SSD-Speicherplatz. Es wird auch noch weitere Ausstattungsvarianten mit dem potenteren Intel Core Ultra 7 155H, mehr Arbeitsspeicher und bis zu 1 TByte Kapazität geben. Da sind die Preisempfehlungen jedoch weiterhin offen.

Klar ist, dass MSI hier mit seiner Preisempfehlung die Konkurrenz deutlich überbietet. So ist etwa der Asus ROG Ally deutlich günstiger zu haben. Die Einstiegsversion mit einem AMD Ryzen Z1 Extreme und ebenfalls 16 / 512 GByte gibt es im Handel für ca. 640 Euro. Auch vergleichbare Modelle von z. B. Ayaneo oder auch das Lenovo Legion Go sind günstiger.

Im Ergebnis muss sich zeigen, ob MSI mit dem Claw Spieler für sich gewinnen kann. Das PC-Gaming-Handheld mit Windows 11 könnte es da zu der aktuellen Preisempfehlung durchaus schwer haben.

Quelle: MSI