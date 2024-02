Qualcomm Snapdragon X Elite: Ein Chip und keine ganze Reihe

Qualcomm bringt mit dem Snapdragon X Elite einen neuen Chip für Notebooks mit Windows 11 auf den Markt. Ob man damit endlich den Platzhirschen AMD und Intel wird Marktanteile abjagen können, bleibt natürlich fraglich. Denn das Problem ist weniger die Hardware, sondern die Software-Unterstützung. So basiert der Snapdragon X Elite, wie z. B. auch Apple Silicon, auf ARM-Basis. Doch Windows 11 bzw. das gesamte Software-Ökosystem ist stark auf x86-Systeme ausgelegt

Immerhin kennen wir nun neue Einzelheiten zu dem SoC. So hat Qualcomm etwa bestätigt, dass es keine unterschiedlichen Ableger mit etwa abweichenden Taktraten oder weniger Kernen geben wird. Es bleibt jedoch für die Partner natürlich möglich, in ihren Notebooks das Power-Limit unterschiedlich zu gestalten. Das wird man dann auch an den verbauten Kühlungen festmachen. Im Ergebnis kann der Qualcomm Snapdragon X Elite also dann doch je nach Laptop unterschiedliche Leistung erbringen.

Das SoC an sich wird die neuen CPU-Kerne der Reihe Oryon nutzen, welche Qualcomm bereits 2022 angedeutet hatte. Werkeln darf der Snapdragon X Elite nicht nur in Notebooks, sondern auch in Convertibles / Detachables und auch Tablets. Ob solche Modelle aber tatsächlich auf den Markt kommen, hängt von den Partnern ab. Da hatte Qualcomm unter anderem bereits Acer, Asus und Lenovo bestätigt.

Auch klar ist, dass der Qualcomm Snapdragon X Elite ausschließlich zu fest verlötetem LPDDR5X-RAM kompatibel sein wird. Denkbar wäre dafür, den Chip auch mit Linux oder Android zu kombinieren. Dagegen spreche laut Qualcomm aus technischer Hinsicht nichts, allerdings sei derzeit nicht geplant, die entsprechenden Treiber zu veröffentlichen.

Quelle: Heise