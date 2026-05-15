Windows-Treiber sollen sich bei Fehlern bald selbst ersetzen

Microsoft arbeitet an einem neuen cloudbasierten Recovery-System für Windows, das fehlerhafte Hardware-Treiber künftig automatisch erkennen und zurückrollen soll. Die Funktion trägt den Namen „Cloud-Initiated Driver Recovery“ und soll Systemabstürze, Instabilitäten sowie Boot-Probleme reduzieren, die durch fehlerhafte Treiberupdates über Windows Update entstehen.

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Damit reagiert Microsoft auf die wachsenden Risiken rund um Kernel-nahe Software und problematische Treiber-Releases — ein Thema, das spätestens nach dem weltweiten CrowdStrike-Ausfall im vergangenen Jahr massiv an Bedeutung gewonnen hat.

Das neue System analysiert laut Microsoft die Stabilität bereits verteilter Treiber im laufenden Betrieb. Werden bestimmte Hardware-Treiber auffällig häufig mit Abstürzen oder Zuverlässigkeitsproblemen in Verbindung gebracht, kann Windows automatisch auf eine zuvor stabile Version zurückwechseln.

Betroffen sind ausschließlich Treiber, die Hardware-Hersteller über Windows Update ausliefern. Die eigentliche Rollback-Logik wird direkt in das bestehende Windows-Update-Ökosystem integriert. Hersteller müssen ihre bisherigen Treiber-Workflows daher nicht anpassen.

Microsoft beschreibt das System als zusätzliche Schutzebene nach der eigentlichen Freigabe eines Treibers. Während Treiber bereits heute interne Kompatibilitäts- und Qualitätsprüfungen durchlaufen, soll die neue Plattform vor allem Probleme erkennen, die erst unter realen Einsatzbedingungen auftreten.

Die Entwicklung befindet sich derzeit in einer frühen Testphase. Microsoft hat im Mai 2026 mit ersten Validierungstests begonnen. Bis August sollen zunächst manuelle Prüfungen und überwachte Rollback-Verfahren durchgeführt werden. In dieser Phase analysieren Microsoft-Ingenieure, wie Windows auf instabile Treiber reagiert und wie zuverlässig sich problematische Releases identifizieren lassen. Erst in einer zweiten Ausbaustufe soll das System vollständig automatisierte Freigaben und Rücknahmen unterstützen. Dann könnte Windows deutlich schneller auf problematische Treiber reagieren — ohne dass Microsoft-Mitarbeiter direkt eingreifen müssen.

Wird ein Treiber automatisch zurückgezogen, erhalten die jeweiligen Hardware-Partner weiterhin eine Benachrichtigung. Dadurch können Hersteller die Ursachen analysieren und korrigierte Versionen bereitstellen, bevor die Verteilung erneut freigegeben wird. Für Microsoft ergibt sich daraus ein zusätzlicher Sicherheitsmechanismus, ohne den etablierten Zertifizierungsprozess vollständig zu ersetzen.

Die Initiative steht klar im Zusammenhang mit den massiven Windows-Ausfällen durch CrowdStrike im vergangenen Jahr. Damals führte ein fehlerhaftes Sicherheitsupdate zu weltweiten Bluescreens und Boot-Schleifen auf Millionen Windows-Systemen — sowohl im Unternehmens- als auch im Privatkundenbereich. Der Vorfall rückte erneut die Risiken von Kernel-Level-Software in den Fokus und erhöhte den Druck auf Microsoft, die Stabilität des Betriebssystems besser abzusichern. Seitdem verschärft Microsoft schrittweise die Anforderungen an Treiber und Systemsoftware. Gleichzeitig versucht das Unternehmen, den Anteil von Drittanbieter-Code im Windows-Kernel weiter zu reduzieren.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte Microsoft Antivirus-Hersteller schrittweise von tiefen Kernel-Integrationen wegbewegt. Nun scheint das Unternehmen ähnliche Einschränkungen auch für Peripherie-Treiber und hardwarebezogene Zusatzsoftware anzustreben. Das langfristige Ziel ist klar: Einzelne fehlerhafte Komponenten sollen künftig nicht mehr in der Lage sein, das gesamte Betriebssystem zu destabilisieren.

Quelle: Microsoft