Nvidia GeForce RTX 5070: Grafikkarten sollen zum Launch schlecht verfügbar sein

Nvidia veröffentlicht schon übermorgen seine Grafikkarten der Reihe GeForce RTX 5070. Darunter werden natürlich die GeForce RTX 5070 und GeForce RTX 5070 Ti sein. Allerdings zeichnet sich bereits ab, dass die Auslieferungsmengen zum Start wohl ähnlich homöopathisch ausfallen werden, wie bereits zum Start der GeForce RTX 5080 und 5090. Händler wie Alternate weisen ihre Kunden bereits darauf hin, dass man mit einer ähnlichen Verfügbarkeit rechnet.

Anzeige

Das verheißt einen fast reinen Paperlaunch, zu dem nur sehr geringe Stückzahlen den Handel erreichen und sofort ausverkauft sein dürften. Am Ende dürften die ersten Exemplare der GeForce RTX 5070 und 5070 Ti dann direkt über Scalper bei den üblichen Auktionshäusern landen und zu übertriebenen Preisen feilgeboten werden. Wir raten ausdrücklich von solchen Käufen ab, da weder Gewährleistung noch Garantie einwandfrei abgesichert sind. Zumal solche Praktiken gemieden werden sollten.

Derzeit rechnet man offenbar damit, dass selbst große Händler nur niedrige, zweistellige Anzahlen der neuen Grafikkarten, also der Nvidia GeForce RTX 5070 und 5070 Ti erhalten. Besser soll es wohl für die AMD Radeon RX 9070 aussehen. Die Konkurrenzmodelle von AMD sollen wohl relativ gut zum Start verfügbar sein, munkelt man. Da sie außerdem zu relativ aggressiven Preisen in den Handel kommen könnten, greift dann vielleicht mancher Interessent aus der Not heraus zu einer GPU aus dem Hause AMD.

Quelle: Videocardz