GeForce RTX 5080 und 5090: Selbst Mitarbeiter können die Grafikkarten nicht kaufen

Nvidia hat zwar formal die GeForce RTX 508o und 5090 in der letzten Woche auf den Markt gebracht, doch es handelte sich eher um einen Paper-Launch. Denn beide Modelle sind in Sekundenschnelle ausverkauft gewesen. Sie werden aktuell lediglich beständig von Scalpern in Online-Auktionshäusern zu überhöhten Wiederverkaufspreisen gehandelt. Vom Kauf raten wir da ausdrücklich ab, zumal Garantie und Gewährleistung beim Kauf von Privatverkäufern nicht unbedingt gegeben sind. Im Hintergrund soll es dabei allerdings auch bei Nvidia selbst brodeln.

Anzeige

So hatte der Hersteller selbst schon vor dem Launch darauf hingewiesen, dass die Grafikkarten schnell ausverkauft sein dürften. Vorsichtshalber sprach man allerdings nicht von geringen Stückzahlen, sondern von einer angeblich “hohen Nachfrage”. Faktisch soll es aber laut aktuellen Berichten, die sich auf Quellen aus dem Unternehmen beziehen, so aussehen, dass nicht einmal Mitarbeiter Nvidias selbst an die GeForce RTX 5080 und 5090 kommen. Sie sollen nicht einmal über das interne Mitarbeiter-Portal für Angestellte bestellbar sein.

Das ist offenbar eine Premiere und deutet darauf hin, dass die GeForce RTX 5080 und 5090 wirklich nur in homöopathischen Mengen in den Handel gekommen sind. Offenbar gibt es deswegen auch intern frustrierte Mitarbeiter, die der Ansicht sind, Nvidia hätte die Grafikkarten später in den Handel bringen sollen, wenn ausreichend Exemplare verfügbar sind. Zumal aktuell das chinesische Neujahrsfest gefeiert wird. Währenddessen stehen die meisten Fabriken still.

Jucken dürfte Nvidia die Kritik aber nur begrenzt. Im High-End-Segment ist man aktuell konkurrenzlos. Wer also eine GeForce RTX 5080 oder 5090 wünscht, wird sich einfach gedulden bzw. auf die nächsten Drops warten müssen.

Quelle: Moore's Law Is Dead (YouTube)