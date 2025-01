Nvidia GeForce RTX 5080 und 5090: Ab heute nachmittag bestellbar

Ab heute Nachmittag sind die beiden neuen Grafikkarten von Nvidia, die GeForce RTX 508o und 5090 bestellbar. Viele Händler listen die beiden Modelle der Generation Blackwell bereits. Dabei starten die Custom-Varianten der GeForce RTX 5080 ab 1.169 Euro. Einige übertaktete Varianten sind auch für 1.449 Euro gelistet. Beginnen sollen die Bestellungen dann ab 15 Uhr. Es ist damit zu rechnen, dass die verfügbaren Exemplare innerhalb von Sekunden ausverkauft sein dürften.

So hat Nvidia selbst im Vorfeld offiziell bestätigt, dass die Nachfrage sehr hoch sei und es deswegen dazu kommen werde, dass die Grafikkarten zunächst vergriffen sein dürften. Das sagt aber natürlich wenig aus, denn wir wissen nicht, wie hoch die Stückzahlen sind, die an den Handel gehen. Erste Tests zeigen sich dabei von der Nvidia GeForce RTX 5080 eher ernüchtert. Die Leistung liegt wohl in der Regel in Spielen nur bis zu 15 % über jener der GeForce RTX 4080 Super. So hätte das neue Modell, das in der Performance deutlich hinter der älteren GeForce RTX 4090 liegt, auch als GeForce RTX 4080 Ti durchgehen können.

Die GeForce RTX 5090 hingegen kommt in Tests gut weg, kostet aber auch deutlich mehr. Sie liegt preislich bei 2.329 Euro. Dieses Mal ist das Leistungsgefälle zwischen dem obersten Flaggschiff und der dahinter liegenden Karte, also in diesem Fall der GeForce RTX 5080, so hoch wie noch nie. Es ist auch ungewöhnlich, dass die GeForce RTX 5080 das ältere Flaggschiff GeForce RTX 4090 nicht schlagen kann.

Wir nehmen an, dass Nvidia im weiteren Jahresverlauf oder Anfang 2026 noch eine Art GeForce RTX 5080 Ti als Zwischenschritt nachreichen wird, um die enorme Lücke zwischen den Topmodellen zu schließen. Diese könnte dann auch 24 GByte GDDR7-VRAM nutzen. Wer an den aktuellen Modellen Interesse hat, sollte die Händler ab 15 Uhr im Blick behalten – wir wünschen viel Erfolg.