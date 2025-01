Nvidia GeForce RTX 5080 / 5090: Zum Launch wohl nur stark eingeschränkte Verfügbarkeit

Die Nvidia GeForce RTX 5080 und 5090 sollen Ende Januar 2025 auf den Markt kommen. Allerdings wird die Verfügbarkeit zum Launch in Deutschland wohl stark eingeschränkt sein. Zumindest behauptet das der in der Vergangenheit oft gut vernetzte Forenmoderator Pokerclock aus dem Forum von PC Games Hardware. Vor allem das absolute Flaggschiff unter den Grafikkarten, die GeForce RTX 5090, soll nur in äußert geringer Stückzahl in Deutschland verfügbar sein.

Nvidia und Partner werden deswegen auch gar nicht erst alle Händler mit Exemplaren beliefern. Anbieter wie Amazon.de werden also wohl zum Launch erst einmal außen vor bleiben. Komplett leer ausgehen sollen auch reine B2B-Händler sowie der Großhandel, der Geschäftskunden beliefert. Es ist auch zu vermuten, dass die Händler die maximale Kaufmenge auf ein Exemplar pro Kunde begrenzen werden. Ähnlich ergeht es aktuell etwa auch dem AMD Ryzen 7 9800X3D.

Man rechnet damit, dass zum Launch der neuen GeForce RTX 5080 und 5090 vor allem folgende Händler ein Kontingent erhalten werden:

Mindfactory

Alternate (B2C, was Wave ausschließt)

Caseking (B2C)

Cyberport/Computeruniverse

NBB

Proshop

Andere Shops sollen erst in einer zweiten oder dritten Welle beliefert werden. Zu beachten ist, dass diese Angaben nicht offiziell bestätigt sind. Allerdings können wir ja schon bald beobachten, wie es sich um die Lieferbarkeit der neuen Nvidia GeForce RTX 50 verhalten wird.

Quelle: Pokerclock (PC Games Hardware Forum)