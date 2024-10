GeForce RTX 5080 und 5090 Spezifikationen durchgesickert

Die GeForce RTX 50 High-End-Grafikkarten auf Basis der neuen Blackwell-Architektur Nvidias werden in den nächsten Monaten erwartet, aber Details gibt es bislang kaum. Jetzt hat ein bekannter Twitter-Leaker Spezifikationen veröffentlicht. Demnach wäre die GeForce RTX 5090 mehr als doppelt so leistungsfähig wie die RTX 5080.

Denn die GeForce RTX 5090 wird über mehr als doppelt so viele CUDA-Kerne und eine doppelt so breite Speicherschnittstelle verfügen, geht es nach “kopite7kimi”, der für seine zumeist zuverlässigen Vorabinformationen bekannt ist. So wird die GeForce RTX 5090 170 Streaming-Multiprozessoren (SM) besitzen, was auf 21.760 CUDA-Kerne hinausläuft. Dem Grafikchip stehen 32 GByte GDDR7-Speicher zur Seite, der über eine 512 bit breite Schnittstelle angebunden ist. Dabei soll die RTX 5090 auf einen nominellen Stromverbrauch von 600 Watt kommen. Zum Vergleich: Das bisherige Flaggschiff, die GeForce RTX 4090, besitzt 16.384 CUDA-Kerne, ein 384-bit RAM-Interface und ist für 450 Watt ausgelegt.

Die GeForce RTX 5080 kommt mit dazu angeblich deutlich reduzierten Leistungsmerkmalen. Denn diese Grafikkarte soll mit 10.752 CUDA-Kernen (84 SMs) und einer 256 bit breiten Speicherschnittstelle für 16 GByte GDDR7 kommen, wobei der Stromverbrauch auf 400 Watt sinkt. Die Speicherausstattung entspricht dabei der RTX 4080, wobei diese noch auf GDDR6X setzt, aber es gibt 10 Prozent mehr CUDA-Kerne.

Besonders interessant ist die Differenzierung von GeForce RTX 5090 und 5080, denn das kommende Flaggschiff wird mehr als doppelt so viele CUDA-Kerne besitzen (plus doppelter RAM-Ausstattung). Bei der aktuellen GeForce RTX 40 Generation (Ada Lovelace) ist es noch so, dass die 4090 über 68 Prozent mehr CUDA-Kerne als die 4080 verfügt und die Speicherschnittstelle lediglich 50 % breiter ist (mit 50 % mehr RAM).

Bislang ist unklar, wann Nvidia die neue Black-Generation von GeForce-Grafikkarten auf den Markt bringt. Eigentlich war man vielfach von Ende dieses Jahres ausgegangen, aber jetzt rechnen Beobachter mit einer Vorstellung von GeForce RTX 5080 und 5090 zur CES 2025 Anfang des nächsten Jahres.

Quelle: kopite7kimi @ X/Twitter