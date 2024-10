Razer Freyja: Gaming-Sitzkissen liefert haptisches Feedback

Razer hat im Rahmen der RazerCon 2024 das Gaming-Kissen Freyja vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Sitzkissen, das auf jeden beliebigen Gaming-Stuhl aufgelegt und mit verstellbaren Gurten befestigt werden kann. Wie das Razer Kraken V4 Pro, so nutzt auch das Freyja die neue Technik Sensa HD Haptics für haptisches Feedback. Sechs einzelne Vibrationsflächen sind dafür integriert, deren Intensität sich auch manuell und separat regeln lässt.

Dabei kann Freyja per se zu jedem Audioinhalt haptisches Feedback geben, dafür wird dann ein Frequenzbereich definiert, in dem die Motoren aktiv werden sollen. Das funktioniert dann also nicht nur in Games, sondern auch bei Musik und Video. Es gibt aber auch speziell für Sensa und damit Freyja optimierte Games. Das wären zum Launch beispielsweise “Hogwarts Legacy”, “Silent Hill 2” (Remake) und “Final Fantasy XVI”. Hier werden also z. B. für einzelne Angriffe und Zaubersprüche individuelle Vibrationsmuster angelegt.

Razer Freyja ist allerdings nicht zu Spielekonsolen kompatibel, sondern nur zu Gaming-PCs via Razer HyperSpeed Wireless mit 2,4 GHz und via Bluetooth zu Android-Geräten über die Nexus-App des Unternehmens. Obendrein benötigt Freyja natürlich einen Stromanschluss. Das sollte man also vor dem Kauf bedenken, denn unweigerlich führt dann ein Kabel vom Gaming-Stuhl bzw. -Kissen zur Steckdose.

Razer Freyja ist ab sofort im Handel erhältlich. Das Gaming-Kissen mit haptischem Feedback kostet 299,99 Euro.

Quelle: Pressemeldung