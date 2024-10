Razer Kraken V4 Pro: Neues Gaming-Headset mit haptischer Technologie

Razer hat heute mit dem Kraken V4 Pro ein neues Gaming-Headset vorgestellt. Dieses weist eine Besonderheit auf, denn es läutet den Start von Razer Sensa HD Haptics ein. Das ist eine Technik für haptisches Feedback. In die Kopfhörer sind also Vibrationsmotoren integriert. Diese können, wenn das jeweilige Spiel für Sensa abgestimmt worden ist, individuelle Vibrationsmuster liefern, die z. B. bei jedem Spezialangriff anders ausfallen.

Selbst wenn ein Spiel Sensa nicht explizit unterstützt, kann eine allgemeinere Unterstützung aktiviert werden. Sensa setzt dann den vom Spieler ausgewählten Frequenzbereich in Vibrationen um. Das funktioniert so dann auch mit Musik und Videos. Konfigurieren lässt sich das Ganze in der Begleit-App Synapse 4. Speziell für Razer Sensa HD Haptics angepasst sind etwa direkt Games wie “Silent Hill 2”, “Final Fantasy XVI” oder auch “Hogwarts Legacy”.

Eine weitere Besonderheit des Razer Kraken V4 Pro ist der beiliegende OLED Control Hub. Dieser integriert ein OLED-Display für weitere Einstellungsmöglichkeiten. Es ist sogar möglich, für ihn eigene Bilder und Animationen einzurichten. Bis zu drei Quellen können parallel verbunden gehalten werden. Dafür sind Anschlüsse für zweimal USB-C und 3,5-mm-Audio vorhanden. Auch Bluetooth und 2,4 GHz via Razer HyperSpeed Wireless finden Unterstützung.

Kompatibel ist das Razer Kraken V4 Pro natürlich zu PCs, aber auch Spielekonsolen wie der PlayStation 5 und der Nintendo Switch. Es nutzt 40-mm-Treiber und bietet auch virtuellen 7.1-Surround-Sound über THX Spatial Audio bereit. Das Mikrofon ist mit HyperClear Super Wideband aus dem BlackShark V2 Pro bekannt. Es lässt sich auch komplett einfahren. Die RGB-Beleuchtung Razer Chroma ist ebenfalls mit von der Partie.

In Deutschland kostet das Razer Kraken V4 Pro 449,99 Euro und ist ab sofort im Handel zu haben. Somit handelt es sich definitiv um ein Gaming-Headset der gehobenen Preisklasse.