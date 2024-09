SteelSeries Arctis GameBuds: TWS-Kopfhörer für PC, Konsolen und mobile Endgeräte

SteelSeries bringt mit den Arctis GameBuds neue TWS-Kopfhörer speziell für Spieler auf den Markt. Sie können sowohl über einen USB-C-Dongle kabellos via 2,4 GHz verbunden werden, z. B. mit Spielekonsolen und Gaming-PCs als auch per Bluetooth 5.3 dann z. B. mit mobilen Endgeräten. Als kompatibel weist SteelSeries klar die Nintendo Switch, PlayStation 4|5 und Xbox One bzw. Xbox Series X|S aus. Die offizielle Begleit-App hält da auch zahlreiche Audio-Presets bereit, die für über 100 Spiele speziell angepasst worden sind und an den Plattformen von Microsoft und Sony aushelfen.

Die SteelSeries Arctis GameBuds beherrschen auch die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und Spatial Audio für simulierten Raumklang. Ein Transparenzmodus kann alternativ Umgebungsgeräusche gezielt durchlassen. Zwischen der Bluetooth- und der 2,4-GHz-Verbindung lässt sich auch nahtlos wechseln, sollte z. B. beim Spielen einmal ein Anruf eingehen. Als Akkulaufzeit sind bis zu 10 Stunden genannt. Auf 40 Stunden kommt man, mag man auch das Case einrechnen.

Die SteelSeries Arctis GameBuds können sowohl per Kabel (USB-C) über das erwähnte Case als auch kabellos per Qi aufgeladen werden. Nach 15 Minuten Schnellladung stehen dann bereits wieder 3 Stunden Wiedergabe zur Verfügung. Auch sind die Kopfhörer nach IP55 gegen Staub und Wasser geschützt.

Ab sofort sind die SteelSeries Arctis GameBuds bei SteelSeries.com und ausgewählten Einzelhändlern für 169,99 Euro vorbestellbar. Die Auslieferung der TWS-Kopfhörer beginnt dann am 29. Oktober 2024.