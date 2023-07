“Return to Monkey Island” erscheint am 27.07.2023 auch für mobile Endgeräte

“Return to Monkey Island” ist bereits für den PC und Konsolen wie die PlayStation 5, Xbox Series X|S und die Nintendo Switch erhältlich. Am PC hat man neben der Windows-Version sogar Portierungen für Linux und macOS vorgelegt. Doch bisher gingen Mobile Gamer leer aus, was das neue Abenteuer des trotteligen Piraten Guybrush Threepwood betrifft. Das ändert sich ab dem 27. Juli 2023. Dann erscheint das Spiel vom “The Secret of Monkey Island”-Erfinder Ron Gilbert nämlich auch für Apple iOS und Android.

Die Vorregistrierung ist bereits für Interessenten möglich. Der Preis soll offenbar bei 9,99 US-Dollar bzw. 9,99 Euro stehen. Obwohl das Spiel das mittlerweile sechste der Adventure-Reihe ist, die schon durch mehrere Hände gegangen ist, knüpft man in erster Linie an die Geschichte von “The Secret of Monkey Island 2” an. Das liegt daran, dass Serienschöpfer Ron Gilbert und Autor Dave Grossman mit den Nachfolgern nicht mehr direkt zu tun hatten.

“Return to Monkey Island” wurde von Kritik und Publikum sehr positiv aufgenommen, auch wenn es anfangs Kontroversen um den neuen Grafikstil gegeben hat. Schon bald können sich dann also auch Mobile Gamer an Smartphones und Tablets einen Eindruck verschaffen.

Quelle: Devolver Digital (YouTube)