Fairbuds: Nachhaltige TWS-Kopfhörer für 149 Euro

Der Hersteller Fairphone ist für seine umweltfreundlichen Smartphones bekannt. Mit den Fairbuds XL hatt man aber auch schon Over-Ear-Kopfhörer auf den Markt gebracht. Dem schickt man jetzt die Fairbuds nach. Diese stehen für modular aufgebaute TWS-Kopfhörer, bei denen sich auch die Akkus austauschen lassen. Dies gilt sowohl für die Earbuds selbst als auch das Ladecase. Die Fairbuds sind ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich und kosten 149 Euro.

Die Fairbuds nutzen 11-mm-Treiber mit Titan-Beschichtung und sind nach IP54 auch gegen Staub und Wasser sowie Schweiß geschützt. Somit sollen sie sich auch zum Sport eignen – nicht aber zum Schwimmen. Kabellose Verbindungen werden via Bluetooth 5.3 hergestellt. Unterstützung finden die Codecs SBC und AAC. Laut Hersteller decken die Fairbuds einen Frequenzbereich von 20 Hz bis 20 kHz ab. Auch ANC unterstützt man. Dies ist über die offizielle Begleit-App regelbar, die auch einen 8-Band-Equalizer sowie unterschiedliche Klangprofile anbietet.

Die Fairbuds wiegen je 5 Gramm und integrieren pro Earbud drei Mikrofone. An den Kopfhörern lässt sich auch der Google Assistant direkt starten – selbiges gilt auch für Apple Siri. Abseits der App sitzen an den Earbuds jeweils kapazitive Bedienfelder. Als Akkulaufzeit sind bis zu fünf Stunden mit und sechs ohne ANC angegeben. Mit Case kommt man auf 26 Stunden, bis wieder eine Steckdose benötigt wird. Die Aufladung erfolgt via USB-C und 10 Minuten Schnellladung reichen bereits für 1,5 Stunden Wiedergabe.

Die Fairbuds sind direkt über den Hersteller ab sofort erhältlich.

Quelle: Fairphone