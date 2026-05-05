Microsoft zieht höhere RAM-Empfehlung für Gaming-PCs zurück

Microsoft hat eine kürzlich aktualisierte Support-Dokumentation zu Windows 11 und Gaming-Systemen offenbar wieder zurückgezogen. In der inzwischen entfernten Version hatte das Unternehmen 16 GByte RAM als Basiskonfiguration definiert und 32 GByte als empfohlene Ausstattung für moderne Gaming-PCs hervorgehoben. Nach der Löschung des Dokuments bleibt unklar, ob es sich um eine vorläufige Einschätzung, einen Testlauf oder eine verfrühte Veröffentlichung handelte.

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In der zwischenzeitlich veröffentlichten Fassung spiegelte die Empfehlung eine Entwicklung wider, die viele Nutzer bereits im Alltag beobachten: Gaming-PCs werden längst nicht mehr ausschließlich für Spiele genutzt. Parallel laufende Anwendungen wie Voice-Chat-Tools, Browser mit zahlreichen Tabs sowie Streaming- oder Recording-Software erhöhen die Systemlast deutlich.

Vor diesem Hintergrund wurde 32 GByte RAM als sinnvoller Zielwert dargestellt, um eine stabilere Performance zu gewährleisten und Engpässe durch konkurrierende Prozesse zu vermeiden.

Auch wenn Microsoft die entsprechende Dokumentation inzwischen entfernt hat, bleibt die zugrunde liegende Entwicklung bestehen. Moderne Spiele und typische Nutzungsszenarien führen weiterhin zu steigenden Anforderungen an den Arbeitsspeicher. Systeme mit 16 GByte RAM können dabei – je nach Setup – schneller an ihre Grenzen stoßen, insbesondere bei intensiver Multitasking-Nutzung.

Die zwischenzeitliche Empfehlung reiht sich damit in eine breitere Branchenbeobachtung ein, wonach höhere Speicherkapazitäten zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Microsoft hatte in der Vergangenheit zudem eingeräumt, dass es Optimierungspotenzial bei der Speicherverwaltung von Windows 11 gibt. Entsprechende Verbesserungen wurden angekündigt, sind jedoch bislang nicht umfassend ausgerollt. Unabhängig von der konkreten Empfehlung bleibt zusätzlicher physischer Arbeitsspeicher daher ein effektiver Hebel, um die Systemleistung zu stabilisieren.

Die kurzzeitig veröffentlichte und wieder entfernte Empfehlung fällt in eine Phase angespannter DRAM-Lieferketten. Höhere Preise und eingeschränkte Verfügbarkeit erschweren Upgrades für viele Nutzer. Gleichzeitig könnten solche Signale – selbst wenn sie nur temporär sichtbar sind – die Wahrnehmung beeinflussen und Kaufentscheidungen bei neuen Systemen prägen.

Auch wenn Microsoft die konkrete 32-GByte-Empfehlung vorerst zurückgezogen hat, deutet vieles darauf hin, dass sich der Trend zu höherem Arbeitsspeicher fortsetzt. Für Anwender bedeutet das: 16 GByte bleiben ein funktionaler Einstieg, doch wer langfristig plant oder intensive Multitasking-Szenarien nutzt, sollte den Ausbau auf 32 GByte zumindest in Erwägung ziehen.

Quelle: Windows Latest