Trump zieht zurück nach Gespräch mit Intel-Chef

Noch Ende letzter Woche forderte der US-Präsident den sofortigen Rücktritt des Intel-Chefs, doch nach einem Gespräch mit Lip-Bu Tan hat Donald Trump offenbar seine Meinung geändert. Von Rücktrittsforderungen ist keine Rede mehr, jetzt beschreibt Trump den Intel-CEO als beeindruckenden Menschen.

Donald Trump hatte seine Rücktrittsforderung damit begründet, dass der Intel-Chef „highly conflicted“ sei, also hochgradigen Interessenkonflikten ausgesetzt sei. Lip-Bu Tan ist erst seit März 2025 neuer Geschäftsführer Intels, nachdem der vorherige Intel-CEO Pat Gelsinger Anfang Dezember überraschend seinen Posten geräumt hatte.

Der in Malaysia geborene US-Staatsbürger Lip-Bu Tan gilt als neuer Hoffnungsträger für den zuletzt ins Schlingern geratenen Prozessorhersteller. Dessen gute Beziehungen zu chinesischen Firmen sollte Intel dabei helfen, sich wirtschaftlich zu konsolidieren und den CPU-Verkäufe nach China auf die Sprünge zu helfen. Allerdings ist er aufgrund der Nähe zu China in die Kritik geraten. So gehört ihm die Investmentfirma Walden International, die unter anderem in chinesische Firmen mit Kontakt zum dortigen Militär investiert. Vor wenigen Tagen berichtete Reuters, dass Lip-Bu Tan selbst mindestens 200 Millionen US-Dollar in Hunderte chinesische Firmen und Fonds investiert hat.

Gestern (Ortszeit) war Lio-Bu Tan nun im weißen Haus und hat dem US-Präsidenten sowie dessen Gefolge wohl seine Sicht der Dinge erklärt. Das war offenbar einleuchtend, denn jetzt schreibt Donald Trump auf der eigenen Social-Media-Plattform, von einem „interessanten Treffen“. Er bezeichnet Lip-Bu Tans „Erfolg und Aufstieg“ als „erstaunliche Geschichte“. Der Intel-Chef wird weiter mit Mitgliedern von Trumps Kabinett sprechen und dem US-Präsidenten nächste Woche Vorschläge unterbreiten. Dann wird Trump wohl entscheiden, wie er künftig mit Intel umgehen wird.

Das Treffen im Weißen Haus und die Reaktion Trumps haben sich auch positiv auf Intels Aktienkurs ausgewirkt. Der Kurs hat bereits gestern um fast 3 Prozent angezogen.

Quelle: Donald Trump @TruthSocial