Epic Games Store: Ab sofort sind Sunderfolk und The Telltale Batman gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort zwei neue Gratis-Spiele. Die frischen Titel lösen die beiden kostenlosen Games aus der letzten Woche ab. In diesem Fall machte die Plattform im Vorfeld ein Geheimnis aus den beiden heutigen Freebies. Bei X veröffentlichte man als kleinen Teaser Hinweise auf die Farbschemas der Spiele, was zu illustren Rateversuchen der Community führte.

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So spekulierten Gamer auf „Subnautica“, „Control“, „Hitman: World of Assassination“ und viele mehr. Am Ende sind es tatsächlich geworden: The Telltale Batman – Shadows Edition sowie Sunderfolk.Hattet ihr das eventuell auf dem Schirm? Ob sich da Begeisterung oder Enttäuschung regen sollte, liegt natürlich im Auge des Betrachters. Zumal einige Spieler die Titel natürlich schon in ihrer Sammlung horten dürften.

Die Gratis-Spiele sind für Epic Games dabei ein wöchentliches Mittel, um Neukunden zur Plattform zu locken und Bestandskunden zu binden. Die Hoffnung ist, dass diejenigen, welche wöchentlich die kostenlosen Titel mitnehmen, irgendwann auch den ein oder anderen Euro im Store ausgeben. Gerne bietet man deswegen auch Titel an, für die ihr zusätzliche DLCs für kleines Geld erwerben könnt.

Wir hoffen jedenfalls, dass die beiden heutigen Freebies auf Gegenliebe stoßen. Wer die Spiele bereits besitzt oder einfach kein Interesse an den Titeln hat: Am nächsten Donnerstag um 17 Uhr erfolgt dann wieder die Ablösung.

Quelle: Epic Games Store