Epic Games Store: “Freshly Frosted” ist ab sofort gratis

Im Epic Games Store werden heute die Gratis-Spiele der letzten Woche abgelöst. Heute hält dabei ein neues, kostenloses Spiel Einzug, um Neukunden zur Plattform zu lotsen. So sind die wöchentlichen Gratis-Spiele natürlich eine Masche, um Anwender dazu zu bringen, sich ein Konto im Epic Games Store anzulegen. Da schwingt immer der Gedanke mit, dass der ein oder andere letzten Endes dann nicht nur die kostenfreien Titel abgreift, sondern irgendwann auch den ein oder anderen Euro investiert.

Anzeige

In dieser Woche ist jedenfalls das Indie-Spiel “Freshly Frosted” gratis. Dabei handelt es sich um ein Puzzle-Game, in dem ihr rund 144 Rätsel lösen müsst. Dabei dienen allerlei Gebäck und Süßigkeiten als Thema – vor allem klebrige Donuts, die wohl einem Homer Simpson das Wasser im Munde zusammenlaufen lassen würden.

Dazu gesellen sich Bonus-Inhalte für den Free-to-Play-Titel “Rumble Club”. Hier ist es notwendig, das Bundle zu beanspruchen, das Spiel herunterzuladen und das Tutorial abzuschließen. Dann winkt das exklusive Emote “We Gamin'”. Obendrein erhalten die Spieler 1.000 Gold und 200 Gems.

Wer an diesen Inhalten keinen Gefallen findet oder sie bereits in seiner Sammlung hat: Am nächsten Donnerstag um 17 Uhr erfolgt wieder die Ablösung im Epic Games Store.

Quelle: Epic Games