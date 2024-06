Epic Games Store: Ab sofort sind “Redout 2” und “Idle Champions of the Forgotten Realms” gratis

Im Epic Games Store wird das Gratis-Spiel aus der letzten Woche, “Marvel’s Midnight Suns”, heute durch zwei neue Titel abgelöst. Der Hintergrund ist wie immer, dass durch die kostenlosen Games natürlich Neukunden in den Store gelockt werden sollen. So verspricht sich Epic Games davon, dass die Anwender nicht nur die Gratis-Spiele ihrer Sammlung hinzufügen, sondern irgendwann auch einmal den ein oder anderen Euro auf der Plattform investieren.

In dieser Woche ist etwa das Rennspiel “Redout 2″ gratis. Der Titel versteht sich selbst als eine Hommage an klassische Arcade-Rennspiele. Dabei fährt man aber nicht mit einem Rennwagen über die Piste, sondern mit einem Science-Fiction-Schiff durch die dystopische Einöde einer halbverlassenen Erde. Wer genauer hinschaut, wird schnell Wipeout” als eine der wichtigsten Inspirationsquellen erkennen.

Dazu gesellt sich dann “Idle Champions of the Forgotten Realms”. Dieses Spiel ist zwar grundsätzlich sowieso kostenlos, als Aktion spendiert man aber ein umfangreiches Bonus-Paket. Dieses nennt sich: “Herzog Rabenwachts Berühmte Champions”-Paket. Um es mitzunehmen, muss man sich bis 20.6.2024, um 17:00 Uhr über den Epic Games Store bei “Idle Champions of the Forgotten Realms” anmelden. Das Paket enthält Freischaltungen für die vorgestellten Champions im Drachenzähmung-Event und 3 weitere Champions sowie weitere Boni.

