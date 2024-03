Epic Games Store: Ab sofort ist “Astro Duel 2” gratis

Im Epic Games Store gibt es ab sofort ein neues Gratis-Spiel, das den Titel der letzten Woche ablöst. So lässt sich ab sofort kostenlos das Retro-Spiel “Astro Duel 2” der eigenen Sammlung hinzufügen. Dabei handelt es sich um ein Sci-Fi-Kampfspiel, das Top-Down-Weltraumgefechte mit Plattformer-Action kombiniert. Neben dem Einzelspieler-Modus gibt es auch noch Versus- oder Koop-Modi zu Fuß oder im Raumschiff.

Die Grafik ist im Retro-Stil gehalten. Die Entwickler werben unter anderem mit vollständig zerstörbaren Arenen. Es gibt eben auch Kämpfe im Versus-Modus für bis zu 6 Spieler mit vollständiger Bot-Unterstützung. Kooperieren können Spieler wiederum im „Bounty“-Modus für 1 bis 3 Spieler. Dabei kann aus verschiedenen Raumschiffen mit jeweils eigenen Vor- und Nachteilen gewählt werden.

Mit den Gratis-Spielen will Epic Games natürlich gerne Neukunden in den Store locken. Es schwingt eben immer die Hoffnung mit, dass diejenigen, welche die kostenlosen Spiele mitnehmen, am Ende doch auch irgendwann ein paar Euro im Store investieren.

Sollte dieser Titel nicht auf Gegenliebe stoßen: Am nächsten Donnerstag um 17 Uhr erfolgt wieder die Ablösung durch ein neues Spiel.

Quelle: Epic Games