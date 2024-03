Epic Games Store: “Aerial_Knight’s Never Yield” ist ab sofort kostenlos

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder ein neues Gratis-Spiel. In dieser Woche ist es dann das Indie-Game “Aerial_Knight’s Never Yield”, welches den Titel “Super Meat Boy Forever” aus der letzten Woche ablöst. Interessierte haben bis zum nächsten Donnerstag um 17 Uhr Zeit, um das Spiel ihrer Sammlung hinzuzufügen. Ist es einmal in der Bibliothek gelandet, bleibt es dauerhaft nutzbar. Der reguläre Preis von “Aerial_Knight’s Never Yield” beträgt sonst 11,99 Euro.

Anzeige

Das Indie-Spiel ist auf die Steuerung per Controller ausgelegt und wird als Action-Titel beworben. Der Spieler rennt, rutscht, und springt durch die Spielwelt, um mit akrobatischen Kombinationen alle Hindernisse zu bewältigen. Das einmalige Durchspielen soll nur rund anderthalb Stunden dauern, danach gilt es, die eigenen Leistungen in frischen Anläufen möglichst zu übertreffen.



“Aerial_Knight’s Never Yield” ist ein 3D-Side-Scroller, der sich sehr ähnlich wie ein klassischer Endless-Runner spielt. Der Soundtrack stammt von Danime-Sama, einem Musiker aus Detroit, der Stimmenaufnahmen von Künstlern aus der ganzen Welt verwendet.

Wer an diesem Titel leider keinen Gefallen findet, kann auf die nächste Woche hoffen. Ab 17 Uhr am Donnerstag folgt dann ein neues Gratis-Spiel im Epic Games Store.

Quelle: Epic Games