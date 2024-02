Epic Games Store: “Super Meat Boy Forever” ist ab sofort kostenlos

Im Epic Games Store gibt es ab sofort wieder ein neues Gratis-Spiel, das den Titel aus der letzten Woche ablöst. Der Plattformer ist ursprünglich 2020 erschienen. So visieren die Entwickler von Team Meat mit diesem Titel Einzelspieler an, die nach einer Herausforderung suchen. Der Schwierigkeitsgrad ist hoch und der Tod unausweichlich. Dabei rennen, springen, schlagen und treten sich die Spieler ihren Weg durch bekannte und neue Welten.

Dazu kommt auch eine abgedrehte Story, die bei Laune halten soll. Letzten Endes liegt hier also ein Indie-Spiel vor, dass man sich ohne weitere Kosten vielleicht einmal anschauen kann.

Epic Games verteilt solche Gratis-Spiele natürlich nicht aus reinem Altruismus. Ziel ist es, neue Kunden in den hauseigenen Store zu locken. Es ist eben immer die Hoffnung dabei, dass diese dann am Ende später auch mal den ein oder anderen Euro auf der Plattform investieren.

Wer an diesem Titel so gar keinen Gefallen findet, kann bis zur nächsten Woche abwarten. Am Donnerstag ab 17 Uhr erfolgt dann die Ablösung mit einem neuen Gratis-Spiel.

