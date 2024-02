Xiaomi 14 Ultra: Premium-Smartphone offiziell vorgestellt

Das Xiaomi 14 Ultra wurde bereits in China offiziell vorgestellt. Somit kennen wir jetzt alle technischen Daten des mobilen Endgeräts. Eigentlich fehlt uns nur noch der Preis bzw. das Erscheinungsdatum für Deutschland. Das wird Xiaomi am Sonntag im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) 2024 nennen. Doch kommen wir direkt zu den Spezifikationen des Xiaomi 14 Ultra.

Das Xiaomi 14 Ultra setzt natürlich auf den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 als SoC und bringt 16 GByte LPDDR5X-RAM und 512 GByte UFS-4.0-Speicherplatz mit. Als weiteres Kernmerkmal ist das AMOLED-Display mit 6,73 Zoll Diagonale, 3.200 x 1.440 Pixeln als Auflösung, adaptiven 1 bis 120 Hz Bildwiederholrate und Support für HDR10, HDR10+ und Dolby Vision zu nennen. Der Bildschirm kann bis zu 3.000 Nits hell werden. Laut Xiaomi ist das Xiaomi 14 Ultra nach IP68 gegen Staub und Wasser geschützt. Es kommt in den Farben Schwarz und Weiß in den Handel. Während der Rahmen aus Aluminium besteht, nutzt man für die Rückseite Kunstleder.

Die Frontkamera des Xiaomi 14 Ultra erreicht 32 Megapixel und sitzt in einem Punch-Hole. Neben Stereo-Lautsprechern sind auch noch die Schnittstellen Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, Dual-SIM, NFC, GPS, USB-C und Co. an Bord. Für den Akku nennt der Hersteller 5.000 mAh mit 90-Watt-Schnellladung (Kabel) bzw. 80 Watt (kabellos). Reverse Wireless Charging ist ebenfalls möglich. Das Betriebssystem ist Android 14 mit der Oberfläche HyperOS.

Die Hauptkamera des Xiaomi 14 Ultra:

50 Megapixel (Weitwinkel) mit dem Sensor Sony LYT-900 mit 1 Zoll Größe, stufenlos einstellbare Blende von f/1.63 bis f/4.0, 23 mm, Leica Vario-Summilux, OIS

50 Megapixel (Telephoto, 75 mm) mit dem Sensor Sony IMX858, f/1.8, OIS

50 Megapixel (Telephoto, Periskop, 120 mm) mit dem Sensor Sony IMX858, f/2.5, OIS

50 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) mit dem Sensor Sony IMX 858, f/1.8

Ein Highlight ist aber sicherlich die Hauptkamera des Xiaomi 14 Ultra, welche die oben erwähnten Spezifikationen aufweist. Alle vier Sensoren können 8K-Videos mit 30 fps bzw. 4K-Videos mit 120 fps aufzeichnen.

Das Xiaomi 14 Ultra soll auch in Deutschland erscheinen. Die Preise und Erscheinungsdaten veröffentlicht Xiaomi am Sonntag.

Quelle: Xiaomi (China)