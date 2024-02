Xiaomi 14: Internationale Vorstellung der Smartphones am 25.02.2024

Xiaomi hat seine Smartphones der Reihe Xiaomi 14 in China bereits im Herbst 2023 vorgestellt. Rasch wurde die Behauptung laut, dass allerdings das Xiaomi 14 Pro wohl nicht international erscheinen werde. Bald werden wir offiziell mehr wissen. Denn für den 25. Februar 2024 hat das Unternehmen heute ein Event bestätigt. Es steht unter dem Motto “Lens to Legend” und soll sich abermals um die Xiaomi 14 drehen.

Anzeige

Einerseits dürfte Xiaomi an jenem Datum, wie bereits erwartet worden ist, die Xiaomi 14 für den internationalen Markt präsentieren. Technisch erwarten uns da keine Überraschungen, schließlich gibt es die mobilen Endgeräte mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ja schon in China. Spannend dürfte jedoch sein, welchen Preis Xiaomi in Europa bzw. Deutschland konkret fordern wird.

Ebenfalls rechnet man damit, dass Xiaomi am 25.02.2024 wohl auch das Xiaomi 14 Ultra vorstellen dürfte. Jenes Smartphone sollte dann sogar noch über dem Xiaomi 14 Pro rangieren. Ob das Xiaomi 14 Ultra dann China vorbehalten bleibt oder auch international auf den Markt kommen könnte, ist aktuell jedoch noch offen.

Quelle: Xiaomi (X)