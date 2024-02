Xbox: Naht das Ende der Exklusivtitel?

Spielekonsolen leben von ihren Exklusivspielen, um sich zu verkaufen. Das gilt insbesondere für die Plattformen von Microsoft und Sony, denn die x86-Hardware der Xbox Series X und PlayStation 5 weist im Grunde mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede auf. Sony lockt Gamer mit Marken wie “Spider-Man”, “God of War” oder auch “The Last of Us”. Microsoft hat “Halo”, “Forza” oder auch “Starfield” in petto. Doch offenbar soll es bei Microsoft intern derzeit ein Umdenken geben.

Es ist kein Geheimnis, dass die PS5 in den Verkaufszahlen deutlich vor den Xbox Series X|S liegt. Dazu kommt, dass Microsoft immer weniger auf die Verkaufszahlen der Hardware an sich und mehr auf seine Dienste wie den Game Pass blickt. Deswegen möchte man angeblich noch in diesem Jahr das Bethesda-Rollenspiel “Starfield” für die PlayStation 5 veröffentlichen. Es soll erscheinen, nachdem das erste Add-on, “Shattered Space”, verfügbar ist.

Nicht nur “Starfield”, auch “Hi-Fi Rush” und das kommende Triple-A-Spiel “Indiana Jones and the Great Circle” könnten für die PlayStation 5 erscheinen, abseits von Xbox und Windows-PCs. Angeblich solle das Abenteuer des berühmtesten Archäologen der Welt am Ende nur zeitexklusiv für Xbox-Konsolen sein.

Generell ist Microsoft offener, was Multiplattform-Veröffentlichungen betrifft. Etwa sind auch hauseigene Spiele wie “Minecraft” für Konkurrenzplattformen erhältlich. Im Falle der genannten Triple-A-Spiele wie “Starfield” sieht es vielleicht so aus, dass die Redmonder die potenziellen Verkaufszahlen an der PS5 nicht mehr liegenlassen wollen.

