3DMark “Steel Nomad”: Neuer Benchmark-Test naht

UL Solutions, der Anbieter hinter PCMark und 3DMark, erweitert die zuletzt genannte Suite um einen weiteren Test: “Steel Nomad”. Dabei handelt es sich um einen Performance-Test, der ohne Ray-Tracing operiert. Dabei will man mit diesem Test unterschiedliche Plattformen abdecken. Entsprechend soll “Steel Nomad” sowohl Systeme mit Windows und macOS testen, als auch mobile Endgeräte mit Android und Apple iOS: Entsprechend besteht Kompatibilität zu Grafik-APIs wie DirectX 12, Metal und Vulkan.

Leider hat UL Solutions in erster Linie einige Preview-Bilder zu “Steel Nomad” veröffentlicht, ansonsten aber gibt man sich schweigsam zu Details. Warum man etwa kein Ray-Tracing einsetzt, ist offen. So ist gerade diese Funktion eigentlich etwas, das selbst performante GPUs wie die Nvidia GeForce RTX 4090 bei hohen Auflösungen durchaus in die Knie zwingt.

Auch ist noch offen, welchen Preis UL Solutions für “Steel Nomad” ausrufen wird. Generell ist 3DMark dabei eines der wichtigsten Benchmark-Tools und kommt in vielen Redaktionen zum Einsatz. Man sollte die synthetischen Tests aber natürlich immer mit einer gewissen Vorsicht genießen, denn in der Praxis können sich je nach Szenario durchaus Abweichungen ergeben.

