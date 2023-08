3DMark integriert neues Ray-Tracing-Benchmark “Solar Bay”

UL Solutions erweitert sein Benchmark-Tool 3DMark um einen neuen Test namens “Solar Bay”. Dieser steht ab sofort in der App für Android sowie Windows 10 und Windows 11 zur Verfügung. Der neue Test zielt speziell darauf ab, die Ray-Tracing-Leistung zu testen. Als Basis dient die Grafik-API Vulkan 1.1. Es besteht auch die Chance, einen 20-minütigen Stress-Test laufen zu lassen, um die Ray-Tracing-Performance über einen längeren Zeitraum auszuwerten.

Laut dem Anbieter sei der Test “Solar Bay” speziell darauf ausgelegt, die Ray-Tracing-Performance an mobilen Endgeräten, also Smartphones und Tablets, und Notebooks zu testen. Dabei werden mehrere Workloads kombiniert, denn der Test kombiniert mehrere Szenarien. Am Ende dürfen die Spieler natürlich die Ergebnisse mustern, um ihre Hardware besser einschätzen zu können.

Wer 3DMark bereits gekauft hat, erhält den Test “Solar Bay” als kostenloses Upgrade. Benötigt wird nur die aktuellste Version von 3DMark. Die Benchmark Suite lässt sich via Steam, über den Epic Games Store oder auch direkt über den Store von UL Solutions erwerben.

Quelle: UL Solutions