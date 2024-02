vivo und Nokia unterzeichnen gegenseitiges Patentabkommen

In Deutschland konnten über ein Jahr lang keine neuen Smartphones der Marken Oppo, OnePlus und vivo erscheinen. Das lag daran, dass es Streitigkeiten um die Nutzung von Patenten von Nokia gegeben hatte. Ein Gericht gab den Finnen recht und so durften die mobilen Endgeräte der genannten Marken hierzulande nicht mehr in den Handel kommen. Doch inzwischen gibt es nicht nur das OnePlus 12 doch wieder bei eins zu kaufen, es wurde auch eine Einigung mit Oppo bestätigt. Auch mit vivo hat sich Nokia jetzt geeinigt.

Anzeige

Es handele sich laut Pressemitteilung um ein gegenseitiges Lizenzabkommen, das die Technologien beider Unternehmen umfasst. Gleichzeitig sichert sich Nokia nach eigenen Angaben nicht nur für mehrere Jahre Zahlungen für seine 5G-Patente, sondern auch Nachzahlungen, welche die Phase des Streits abdecken. Die exakten Bedingungen des Abkommens seien vertraulich und bleiben daher unter Verschluss.

Öffentlich klopfen sich nun beide Firmen bzw. das Management gegenseitig auf die Schultern, doch hinter den Kulissen hatte es lange gebrodelt. So warf Nokia vivo Zahlungsunwilligkeit und Missbrauch der Nokia-Innovationen vor, während vivo von überhöhten Forderungen gesprochen hatte. Offenbar ist man sich jetzt aber eben doch einig geworden.

Quelle: Nokia