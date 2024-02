Steam Next Fest: Über 1.000 Demos zu PC-Spielen stehen zur Verfügung

Bei Valves Plattform Steam läuft aktuell das Next Fest. Im Wesentlichen ist das ein längeres Online-Event, in dessen Rahmen viele Entwickler neues Material zu kommenden Spielen veröffentlichen oder sich auch den Fragen der Community stellen. Primär sind des Indie-Teams, die hier in den Fokus rücken. Parallel stehen aber auch ca. 1.000 Demos zu PC-Spielen frisch zur Verfügung.

Dabei erstreckt sich das Event bis Montag, den 12. Februar 2024. So lange haben Interessierte demnach Zeit, sich neue Demos anzuschauen. Wer hier fürchtet, den Überblick zu verlieren, kann sich auf der Startseite des Steam Next Fest auch nach Kategorien umsehen. Ein Highlight ist sicherlich eine Demo zu “Harold Halibut”, einem Spiel mit Stop-Motion-Grafik aus Deutschland.

Letzten Endes ist das Steam Next Fest eine neue Gelegenheit, viele PC-Spiele kostenlos anzutesten und so vielleicht frische Favoriten zu entdecken. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern!

