MSI gewährt jetzt 3 Jahre Garantie bei Burn-in-Schäden für OLED-Monitore

Während die OLED-Technik im TV-Bereich längst im Premium-Segment dominiert, sieht es mit OLED-Monitoren noch etwas zwiespältiger aus. Das liegt natürlich auch daran, dass die Panels im Gegensatz zu LCDs anfällig für Burn-in sind. Das ist ein permanentes “Geisterbild”, das sich eben “einbrennen” kann, wenn zu lange derselbe statische Bildinhalt angezeigt wird. Und natürlich gibt es an PCs für gewöhnlich deutlich mehr statische Bildinhalte als etwa an einem Fernseher. Da wären etwa Menüleisten in Programmen, die Taskbar oder andere Anzeigeelemente zu nennen.

Doch die Technik schreitet voran und die Hersteller wollen Vertrauen bei den Kunden erzeugen. MSI gewährt daher ab sofort eine 3-Jahre-Sorglos-Garantie für OLED-Monitore. Diese deckt auch Burn-in ab. Dies könne man sich laut MSI auch leisten, da man mit OLED Care 2.0 eine neue Technik einführe, welche die Lebensdauer der OLED-Panels erhöhe und Einbrennen vorbeuge. Wichtige Features seien etwa beispielsweise die Multi-Logo-Erkennung, die Taskbar-Erkennung und die Randerkennung, durch welche statische Elemente auf dem Bildschirm erfasst und automatisch gedimmt werden.

Folgende OLED-Monitore werden mit der 3-Jahres-Garantie ausgestattet sein:

MAG 271QPX QD-OLED

MAG 321UPX QD-OLED

MAG 341CQP QD-OLED

MPG 271QRX QD-OLED

MPG 321URX QD-OLED

MPG 491CQP QD-OLED

MEG 342C QD-OLED

Alle OLED-Monitore von MSI mit der Burn-in-Garantie über drei Jahre nutzen also QD-OLED-Panels von Samsung Display. Diese nutzen Quantum Dots zur Verbesserung der Farbdarstellung und können besonders hell werden.

Quelle: MSI