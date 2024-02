Asus ProArt Display PA24US mit 4K-Auflösung ist ab sofort erhältlich

In Deutschland ist das neue ProArt Display PA24US von Asus ab sofort im Handel verfügbar. Es handelt sich hier um einen Monitor mit SDI-Schnittstelle, der mit 4K (3.840 x 2.160 Pixel) auflöst. Der Bildschirm kommt auf 23,6 Zoll Diagonale und unterstützt auch HDR10 und HLG. Als Spitzenhelligkeit sind 600 Nits genannt. Da der Monitor auch für den professionellen Bereich gedacht ist, ist ein Colorimeter integriert.Deses unterstützt die Selbst-/Autokalibrierung sowie die professionelle Hardware-Kalibrierungssoftware Calman und Light Illusion ColourSpace CMS.

Anzeige

Das Asus ProArt Display PA24US bietet echte 10-bit-Farbtiefe und deckt zu 99 % den Farbraum Adobe RGB und zu 95 % DCI-P3 ab. Via 12G-SDI unterstützt man 4K bei 60 Hz als Echtzeit-Wiedergabe ohne Kompression. Damit richtet man sich speziell an die Video-Produktion, da diese Funktion eine latenzfreie und unkomprimierte Übertragung von hochauflösenden Bildern ermöglicht. Zu den weiteren Anschlussmöglichkeiten zählen USB-C mit 80 Watt Power Delivery, DisplayPort, HDMI und ein integrierter USB-Hub.

Ebebfalls kann der Monitor bis zu vier Bildquellen gleichzeitig per Picture-by-Picture darstellen. Er ist, wie schon eingangs erwähnt, Calman Ready und zu ColourSpace Integration kompatibel, um eine optimale Farbkalibrierung zu gewährleisten. Der Standfuß mit Schnellverriegelung, Neigungs-, Dreh-, Schwenk- und Höhenverstellung soll die Ergonomie erhöhen. Der Ständer kann auch demontiert werden, um den Monitor anschließend per VESA-Halterung an der Wand zu befestigen.

Preis und Verfügbarkeit

Das ProArt Display PA24US von Asus ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1999,90 Euro/ CHF inkl. MwSt. verfügbar. Die weiteren technischen Daten lassen sich aus den Datenblättern unten in der Galerie entnehmen.

Quelle: Pressemitteilung