Cougar OmnyX Gehäuse im Test

Anzeige

Das Cougar OmnyX ist ein ungewöhnliches Gehäuse, soviel können wir bereits in der Einleitung verraten. Es sieht mit seinen zwei Echtglasbereichen auf den ersten Blick ähnlich wie andere moderne Gehäuse aus. Der erste Blick täuscht in diesem Fall, da der Aufbau des Gehäuses sehr speziell gestaltet wurde.

Das Mainboard wird kopfüber verbaut und das Gehäuse soll zudem in drei Richtungen betrieben können und jeweils einen ungehinderten Blick auf die verbaute Hardware liefern. Dafür soll das Gehäuse mit wenigen Handgriffen anpassbar sein. Versprochen wird zudem ein Design, welches Kabel außerhalb des Gehäuse nicht mehr sichtbar machen soll.

Die besondere Ausrichtung des Mainboards und der Grafikkarte soll außerdem einen perfekten Luftstrom ermöglichen. Dieser wird durch vier vorinstallierte, übergroße 160-mm-Lüfter erzeugt, die zudem eine RGB-Beleuchtung besitzen.

Viele moderne Anschlüssen, ein Lüfter- und Beleuchtungshub sowie eine Kompatibilität mit Reverse-Connector-Mainboards runden das sehr gute Gesamtpaket des Gehäuses ab.

Das Gehäuse wird in weiß und schwarz zu einer empfohlenen Verkaufspreis von 170 Euro angeboten. Im Handel erhältlich ist es aktuell allerdings schon für rund 140 Euro.

Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus einer ausführlichen Anleitung, einigen Einwegkabelbindern und diversen Schrauben für den Einbau der Hardware.

Ebenfalls beigelegt wurden Halterungen, die verbaut werden müssen, wenn kleinere als die vorinstallierten Lüfter verbaut werden sollen.