Philips Evnia: Neue Gaming-Monitore mit QD-OLED, OLED oder Mini LED vorgestellt

MMD hat sich im Bereich der Monitore die Rechte an der Marke Philips gesichert. Das ist nichts Neues. Neu ist allerdings, dass man mit „Evnia“ eine neue Sub-Marke ins Rennen schickt. Unter diesem Banner will man Gamer mit Premium-Geräten ansprechen. Evnia stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den Worten eu (gut) und nous (Geist) zusammen und bedeutet wörtlich „wohlgesinnt“ und „kluger Geist“. So will man auch Spielern ein gutes Gefühl geben. Motto soll auch sein, „Reinvent the Rules“. Als erstes verfügbares Modell kommt der Philips Evnia 34M2C7600MV auf den Markt.

Dabei handelt es sich um ein LC-Display mit 34 Zoll Diagonale, Unterstützung für HDR (VESA Display HDR 1400), 165 Hz Bildwiederholrate, einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln und Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung mit 1.152 Zonen. Ebenfalls ist eine Ambiglow-Beleuchtung an Bord, welche für Umgebungslicht sorgt – ähnlich wie bei Ambilight im TV-Segment. Adaptive Sync soll wiederum Tearing vermeiden. Der neue Philips Evnia 34M2C7600MV bietet USB-C-Anschlussoptionen, KVM-Switch und einen höhenverstellbaren Standfuß.

Die neue Monitorreihe Evnia wird in Zukunft weitere Modelle umfassen: 42M2N8900 (106,7 cm/42″ OLED-Flachbildschirm), 34M2C8600 (86,36 cm/34″ QD-OLED Curved Screen) und 27M2C5500W (68,6 cm/27″ VA Curved Screen). Abgerundet wird das Angebot durch Zubehör: zwei Keyboards (SPK8508 und SPK8708), zwei Mäuse (SPK9508 und SPK9708), zwei Headsets (TAG5208 und TAG7208) und ein Mauspad (SPL7508). So will man also ein Komplett-Paket für Gamer zücken.

Preise und Verfügbarkeit

Der Philips Evnia 34M2C7600MV wird ab Dezember 2022 zu einem Preis von 2.069,00 EUR bzw. 2.079,00 CHF (jeweils UVP) verfügbar sein.

Die Modelle Philips Evnia 42M2N8900, 34M2C8600 und 27M2C5500W werden ab Mitte Januar 2023 für 1.959,00 EUR bzw. 1.969,00 CHF, 1.849,00 EUR bzw. 1.859,00 CHF und 579,00 EUR bzw. 569,00 CHF (alle UVP) erhältlich sein.

Zubehör kommt ab Juni 2023 in die Regale.

Quelle: Pressemitteilung