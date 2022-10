Apple erhöht die Preise für Apple Music, TV+ und das Kombi-Angebot One

Apple hat die Preise für seine Abonnements erhöht. Betroffen sind neben dem Musikstreaming-Angebot Apple Music auch das Videostreaming via Apple TV+ und die Kombi-Pakete Apple One. Lediglich die Spiele-Flatrate Apple Arcade bleibt verschont. Mit dieser Entscheidung erwischt das Unternehmen aus Cupertino viele Nutzer sicherlich kalt. Denn die Preise der jüngst veröffentlichten Apple TV 4K der 3. Generation lagen sogar unter denen der Vorgängermodelle.

Anzeige

Betroffen sind von den gesteigerten Preisen nicht nur die monatlichen Tarife bzw. Single-Angebote, sondern auch Jahresabonnements und Familien-Pakete. Apple rechtfertigt die Preiserhöhungen damit, dass sich etwa bei Apple TV+, welches zu einem niedrigen Preis eingeführt worden sei, das Katalog stark erweitert habe. Apple Music wiederum biete Künstlern mit die höchsten Beteiligungen an. Dabei gibt es keine Schonfrist: Die Preiserhöhungen greifen ab sofort.

Konkret sieht es so auf: Apple TV+ kostet ab sofort im Monatsabo 6,99 Euro (statt 4,99 Euro). Das Jahresabo steigt von 49 auf 69 Euro. Wiederum erhöht sich der Single-Preis von Apple Music auf 10,99 Euro (statt 9,99 Euro. Der Familientarif wiederum liegt jetzt bei 16,99 Euro statt 14,99 Euro. Apple One kostet ab sofort 16,95 Euro im Single- und 22,95 Euro im Familien-Tarif. Die alten Preise lagen bei 14,95 bzw. 19,95 Euro.

In Apple One sind Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und iCloud+ enthalten. Wer Apple One Premium abonniert, dort ist zusätzlich Fitness+ enthalten, muss mit einem von 29,95 auf 31,95 erhöhten Preis leben.

Quelle: Apple