Motorola razr 2022: Klapp-Smartphone startet für 1200 Euro

Motorola hat sein neues mobiles Endgerät, das Klapp-Smartphone razr 2022, vorgestellt. Es handelt sich hier um eine direkte Konkurrenz für das Samsung Galaxy Z Flip4. Als Seitenhieb an Samsung spricht man dann auch davon, dass das hauseigene razr 2022 die „fortschrittlichste Kamera in einem Klapphandy“ mitbringe. In Deutschland kostet das neue Phone 1.199,99 Euro.

Außen gibt es hier das sogenannte 2,7-Zoll-Quick-View-Display mit einer Auflösung von 800 x 573 Pixeln. Der kleine Screen kann zum einen Informationen wie die Uhrzeit, Messages und Benachrichtigungen anzeigen. Zum anderen ist es auch möglich, das Display interaktiv zu nutzen – etwa um Zahlungen zu tätigen. Dann kann das Smartphone dennoch zugeklappt bleiben. Auseinandergeklappt sprechen wir im Falle des Motorola razr 2022 von einem Modell mit einem P-OLED-Bildschirm mit 6,7 Zoll Diagonale, FHD+ als Auflösung sowie 144 Hz Bildwiederholrate. HDR10+ wird unterstützt. Der Bildschorm deckt 100 % des DCI-P3-Farbraums ab.

Das neu gestaltete Scharnier ermöglicht es, das razr 2022 in verschiedenen Winkeln offen halten. Ebenfalls sind Funktionen wie Split-Screen zur Anzeige mehrerer, geöffneter Apps und Ready For an Bord. Dadurch kann das Smartphone zum Beispiel als kabellose Maus oder als Trackpad verwendet werden. Für die Hauptkamera nennt Motorola 50 Megapixel und OIS. Dazu kommt noch eine Ultra-Weitwinkel-Cam mit 13 MP. 8K-Videos kann das Gerät ebenfalls aufzeichnen. Die Frontkamera steht schließlich bei 32 Megapixeln.

Im Inneren sorgt der Chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 für Leistung. Zur Seite stehen ihm 8 GBytw RAM und 256 GByte Speicherplatz. Die Akkukapazität steht bei 3.500 mAh und geladen wird mit 30 Watt. Die Stereo-Lautsprecher sind auch für Dolby Atmos zertifiziert, was auch in Kombination mit Kopfhörern läuft. Für Telefonate und Aufnahmen steht ein Triple-Array-Mikrofon zur Verfügung.

Das Motorola razr 2022 misst aufgeklappt 79,79 x 166,99 x 7,62 mm. Zugeklappt sind es 79,79 x 86,45 x 16,99 mm. Als Gewicht weist der Hersteller etwa 200 g aus Zu den Schnittstellen zählen USB-C (3.1), NFC, Bluetooth 5.1, GPS, Wi-Fi 6E, GPS, 4G / 5G LTE und Co.

Das motorola razr 2022 ist in Deutschland ab sofort für 1199,99 Euro in der Farbe Satin Black erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung