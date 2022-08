Motorola streicht unvermittelt das Launch-Event der Razr 2022 und Moto X30 Pro

Motorola hat heute völlig unerwartet das für China angesetzte Launch-Event der beiden Smartphones Moto Razr 2022 und Moto X30 Pro abgesagt. Das Razr der nächsten Generation verspricht ein spannendes Foldable und eine direkte Konkurrenz für die kommenden Samsung Galaxy Z Fold4 und Galaxy Z Flip4 zu werden. Das Motorola Moto X30 Pro wiederum bringt nicht nur den SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 mit, sondern soll außerdem das weltweit erste Smartphone mit einer Kamera mit einer Auflösung von satten 200 Megapixeln werden.

Verkündet hat die schlechten Nachrichten der General-Manager von Lenovo, Chen Jin, im chinesischen Social Network Weibo. Eine genauere Begründung legte er wiederum nicht vor. So entschuldigte sich Jin bei den loyalen Kunden der Marke und stellte für die nahe Zukunft mehr Details in Aussicht. Wer sich für die beiden Smartphones interessiere, solle Motorolas Kanäle in sozialen Netzwerken verfolgen sowie die Website des Herstellers im Auge behalten.

Eigentlich wollte Motorola die Moto X30 Pro und Razr 2022 heute in China enthüllen. Daher kommt die Absage des Events extrem unvermittelt. Über die Ursachen für so eine kurzfristige Streichung lässt sich nur spekulieren. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Motorola bald einen neuen Termin nennt oder die beiden mobilen Endgeräte vielleicht ohne ein großes Event veröffentlicht.

Quelle: Chen Jin (Weibo)