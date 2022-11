Huawei Pocket S: Neues Klapp-Smartphone startet offiziell

Huawei hat für den chinesischen Markt ein neues Foldable oder besser gesagt Klapp-Smartphone vorgestellt: das Huawei Pocket S als günstigere Alternative zum P50 Pocket. Das neue Huawei Pocket S konkurriert natürlich auch direkt mit dem Samsung Galaxy Z Flip4 und auch dem Motorola razr (2022). Ob das Pocket S auch seinen Weg nach Europa bzw. Deutschland nehmen wird, ist momentan jedoch unklar.

Das Huawei Pocket S kommt in China in den Farben Frostsilber, Minzgrün, Primelgold, Sakura-Pink, Eiskristallblau und Obsidianschwarz in den Handel. Es ist aufgeklappt 7,2 mm dick – zusammengefaltet sind es dann 15,2 mm. Als Gewicht nennt Huawei 190 g.Dabei sind gleich zwei Screens verbaut. Das äußere OLED-Display steht bei 1,04 Zoll Diagonale und einer Auflösung von 340 x 340 Pixeln. Die Bildwiederholrate beträgt hier 60 Hz und die Touch-Abtastrate 120 Hz.

Deutlicher legt der innere OLED-Bildschirm mit 6,9 Zoll Diagonale bei 120 Hz Bildwiederholrate und 300 Hz Touch-Abtastrate nach. Er löst mit 2.790 x 1.188 Pixeln auf und verwendet 1440-Hz-PWM-Dimming. Für den Akku des Smartphones sind 4.000 mAh bei Schnellladung mit 40 Watt genannt. Die Frontkamera wartet im Übrigen mit 10,7 Megapixeln auf, die Hauptkamera bietet 40 (Weitwinkel) + 13 (Ultra-Weitwinkel) Megapixel.

Das Huawei Pocket S bedient sich des Qualcomm Snapdragon 778G 4G als SoC, dem 8 GByte RAM und bis zu 512 GByte Speicherplatz zur Seite stehen. Letzterer ist auch via NM-Card erweiterbar. Als Betriebssystem hält in China HarmonyOS 3.0 her. Unter den Schnittstellen sind 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C (2.0), GPS und NFC. Den Fingerabdruckscanner hat Huawei an die Seite bugsiert.

In China kostet das Huawei Pocket S mit 128 GByte Kapazität umgerechnet etwa 830 Euro. Mit doppeltem Speicherplatz sind es 900 Euro. Das Modell mit 512 GByte Kapazität soll 1.040 Euro kosten, erscheint aber erst im Dezember 2022. Die beiden Versionen mit 128 / 256 GByte sind ab dem 10. November 2022 erhältlich.

Quelle: Huawei (China)