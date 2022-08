Motorola Moto Razr 2022: Neue Bilder und Enthüllung nun am 11. August 2022

Motorola wollte eigentlich in dieser Woche das neue Foldable Moto Razr 2022 vorstellen – gemeinsam mit dem Moto X30 Pro. Unvermittelt sagte man das geplante Launch-Event dann jedoch ab. Jetzt listen Händler in China das Razr 2022 jedoch, welches ab dem 11. August 2022 verfügbar sein soll. Dann werden auch alle technischen Daten sowie der Preis bekannt sein. Schon jetzt können wir neue Bilder des Smartphones einsehen, das mit seinem Design an Klapphandys aus vergangenen Tagen erinnert.

Auf den Markt kommt das Motorola Moto Razr 2022 mit dem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 und wahlweise 8 GByte RAM plus 128 GByte, 8 GByte RAM mit 256 GByte oder mit 12 GByte Arbeitsspeicher und 512 GByte Kapazität. Motorola setzt ein neues Scharnier ein, welches das Zusammenklappen ohne das Verbleiben eines Spalts erlauben soll.

Neben dem Inneren Haupt-Display gibt es natürlich auch wieder einen äußeren Zweitbildschirm. Auch wenn das Motorola Moto Razr 2022 am 11. August zunächst nur in China seinen Einstand gibt, ist auch mit einer internationalen Veröffentlichung zu rechnen. Da heißt es dann allerdings auf Ankündigungen von der europäischen bzw. der deutschen Abteilung zu warten.

Quelle: JD.com