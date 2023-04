Motorola Razr (2023): Erster Teaser zum kommenden Klapp-Smartphone

Motorola hat im chinesischen Netzwerk Weibo einen Teaser zu seinem kommenden Klapp-Smartphone bzw. Foldable Razr (2023) veröffentlicht. Dabei wird schon angedeutet, dass das mobile Endgerät die bisher höchste Refresh-Rate für ein Foldable aufweisen soll – 144 Hz für das innere Display. Aktuell markieren 120 Hz da bei Konkurrenzmodellen die Obergrenze.

Das Motorola Razr (2023) muss sich dann natürlich mit Rivalen wie dem Samsung Galaxy Flip4 messen. Die Gerüchteküche sagt dem neuen Smartphone ein AMOLED-Display mit 6,7 Zoll und FHD+ als Auflösung nach. Als SoC sind sowohl der Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 als auch der neuere Snapdragon 8 Gen 2 denkbar. Der Akku wiederum soll bei 3.500 mAh stehen.

Möglich ist aber auch ein Downgrade des Akkus auf 2.850 mAh, was ebenfalls im Gespräch ist. Dies könne die Folge daraus sein, dass Motorola einen größeren, äußeren Bildschirm einsetzen will. Am Ende besteht hier derzeit noch Unsicherheit.

Selbst die Bezeichnung des kommenden Clamshell-Smartphones ist noch offen. So spuckt die Gerüchteküche auch Bezeichnungen wie Razr+, Razr Pro oder gar Razr Ultra aus. Da der Hersteller Motorola das neue Modell bereits angedeutet hat, sollten wir jedoch schon in naher Zukunft mehr erfahren.

Quelle: Motorola (Weibo)