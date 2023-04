Zotac GeForce RTX 4070: Grafikkarten in limitierter Edition zu “Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Zotac bringt die noch immer frische neue Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 4070 in zwei limitierten Varianten auf den Markt. Allerdings ist derzeit nicht bekannt, ob diese Varianten im passenden Design zum Animationsfilm “Spider-Man: Across the Spider-Verse” auch frei erhältlich sein werden. Aktuell liebäugelt man vorerst nur mit einem Gewinnspiel.

Der Hauptgewinn wäre da die neue Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo im speziellen Design. Der zweite Platz gebührt dann wiederum der ebenfalls im Spider-Man-Look gestalteten Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge OC. Zotac packt aber auch einen dritten Platz dazu: Das wäre ein Paket aus 20 Miniaturen-Sets. Mit dabei: Ztorm als Spider-Man, Ztorm als Spider-Gwen und Ztorm als Spider-Man 2099. Zudem können insgesamt 90 weitere Gewinner kleinere Goodies als Trostpreise abstauben. Da handelt es sich in erster Linie um Merchandising: T-Shirts, Taschen, Schlüsselanhänger, Sticker und dergleichen im Design des Films.

Obacht: Noch hat das Gewinnspiel gar nicht begonnen. Zu markieren wäre der 26. Mai 2023 als Termin, an dem die Aktion von Zotac beginnt. Dann läuft das Gewinnspiel zu den Zotac Gaming GeForce RTX 4070 AMP Airo und Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge OC bis 30. Juni 2023. Um teilzunehmen, müsst ihr dann erst eine digitale Schnitzeljagd absolvieren und versteckte Spinnen auf der Website entdecken. Wer das bewältigt, schaltet dann einen persönlichen Code zur Teilnahme an der Auslosung frei.

Nach Ablauf der Aktionsfrist will Zotac die Gewinner über seine Social-Media-Kanäle enthüllen. Wir wünschen allen Interessierten natürlich viel Glück!

