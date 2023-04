Erinnerung: Jubiläumsgewinnspiel 2023

Es ist beinahe Halbzeit bei unserem Jubiläumsgewinnspiel, deshalb nochmal ein kurzer Hinweis darauf. Hartware.net wird im April 2023 bereits 25 Jahre alt und deshalb veranstalten wir in Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern ein großes Gewinnspiel! Dabei gibt es Preise von be quiet!, Crucial, Fractal, LC-Power und Thermaltake zu gewinnen, die zusammen einen Gesamtwert von fast 2000 Euro erreichen!

Einer der Hauptpreise ist der LC-M34-UWQHD-165-C, ein 34 Zoll großer UltraWide-Curved-PC-Monitor, den sicherlich nahezu jeder PC-Enthusiast seinem System gern hinzufügen würde. be quiet! schnürt hingegen ein interessantes Paket aus hochwertigen Komponenten für anspruchsvolle Anwender, die auf schickes Design, stabile Stromversorgung und leise Kühlung setzen wollen. In einem ganz anderen Design ist das Fractal Torrent gehalten, Dieser Midi-Tower wurde für High-End-Cooling entwickelt – mit oder ohne Wasserkühlung. Thermaltake stellt zwei weitere Gehäuse als Preise zur Verfügung, die sich vor allem durch guten Einblick auszeichnen. Wer bereits ein tolles Gehäuse sein Eigen nennt, sollte sich vielleicht über mehr Speicher freuen, den Crucial in verschiedener Ausprägung bereitstellt! Last but not least stellt LC-Power noch drei überaus interessante Gaming-Sets aus mechanischer Tastatur und Funkmaus zur Verfügung.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr lediglich drei Fragen zu Hartware.net sowie einzelnen Produkten beantworten. Das Gewinnspiel läuft noch einschließlich Sonntag, den 30. April 2023. Allen Teilnehmern viel Glück!

