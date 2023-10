Apple iPhone 15: Wireless Charging in BMW-Fahrzeugen kann zu Schäden führen

Wer ein aktuelles iPhone 15 bzw. die weiteren Ableger der Modellreihe, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max besitzt, kann die mobilen Endgeräte auch kabellos aufladen. Nicht ratsam scheint das jedoch in Fahrzeugen der Automarke BMW zu sein. So berichten mehrere Anwender unabhängig voneinander, dass bei der Aufladung der NFC-Chip für Apple Pay beschädigt worden sei. Im Endeffekt lassen sich also weder das digitale Wallet von Apple noch sonstige NFC-Funktionen nutzen.

Beispielsweise entfällt dadurch dann auch die Chance, z. B. digitale Autoschlüssel zu hinterlegen. Aktuell sind auch keine Lösungsmöglichkeiten bekannt. Es scheint also in der Tat ein Hardware-Defekt zu entstehen. Betroffene iPhone-15-Nutzer konnten sich nur ihr Gerät austauschen lassen. Derzeitige Berichte konzentrieren sich auf die iPhone 15 Pro und Pro Max, doch um jegliches Risiko auszuschließen, ist auch das kabellose Laden der iPhone 15 (Plus) in BMW-Fahrzeugen zu vermeiden.

Was genau hinter den Defekten stecken könnte und ob wirklich in allen BMW-Modellen das Problem auftritt, ist ebenfalls offen. Noch fehlen offizielle Stellungnahmen von sowohl BMW als auch Apple.

Quelle: MacRumors (Forum)