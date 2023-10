EK Water Blocks bietet jetzt eine Wasserkühlung für die PlayStation 5 an

Die Sony PlayStation 5 ist im Durchschnitt eine leisere Konsole als es etwa die PlayStation 4 oder gar PlayStation 4 Pro gewesen ist. Allerdings gibt es auch eine erhebliche Serienstreuung, da je nach Konsole unterschiedliche Lüfter in der PS5 zum Einsatz kommen. Zumal die interne Kühlung schon mehrere Revisionen durchgemacht hat. Wer komplett seine Ruhe haben möchte, kann nun auch zu einer Wasserkühlung greifen. EK Water Blocks bietet zu diesem Zweck seinen EK-QuantumX CoolingStation Monoblock an.

Anzeige

Dieser deckt das komplette Board der PS5 ab. Allerdings muss die Konsole dafür komplett zerlegt und das Board sogar in ein anderes ATX- oder mATX-Gehäuse verfrachtet werden. Auch an eine D-RGB-Beleuchtung an der Vorderseite hat der Hersteller gedacht. Dank der Wasserkühlung bzw. dem großen Radiator kann die Wärme besser abgeführt werden und die niedrigeren Betriebstemperaturen verlängern potenziell auch die Lebensdauer der Hardware. Gekühlt wird das komplette Board, inkl. Chip, Spannungsmodul, GDDR6-VRAM und den SSD-NAN-Speicherchips.

Damit die Stromversorgung weiterhin rund läuft, wird die zweipolige DC-Versorgung des PS5-Boards auf zwei PCIe-8-Pin-Anschlüsse per Custom-PCB angepasst. Laut EK Water Blocks besteht der Monoblick aus vernickeltem Kupfer. Die Abmessungen des EK-QuantumX CoolingStation Monoblocks betragen 232,85 x 212,5 x 40,15 mm. An einen Wasserkühlungs-Kreislauf wird der Block über zwei G1/4-Anschlüsse angebunden. Der Hersteller gibt das Volumen im Inneren des Kühlers mit 120 ml an.

Der EK Water Block EK-QuantumX CoolingStation Monoblock kann ab sofort vorbestellt werden und kostet satte 449,90 Euro. Die Auslieferung beginnt Ende Oktober 2023. Obacht, es sind nicht alle Revisionen der PS5 kompatibel. Vielmehr listet der Hersteller konkret folgende Modelle:

CFI-1200A (Japan, Disc Edition)

CFI-1200B (Japan, Digital Edition)

CFI-1202A (Australia, Disc Edition)

CFI-1202B (Australia, Digital Edition)

CFI-1208A (Russia, Ukraine, India, Central Asia, Disc Edition)

CFI-1208B (Russia, Ukraine, India, Central Asia, Digital Edition)

CFI-1215A (North America, Disc Edition)

CFI-1215B (North America, Digital Edition)

CFI-1216A (Europe, Disc Edition)

CFI-1216B (Europe, Digital Edition)

CFI-1218A (Singapore, Disc Edition)

CFI-1218B (Singapore, Digital Edition)

Viele ältere Revisionen, wie etwa die Launch-Modelle der PlayStation 5, seien aufgrund eines abweichenden Board-Aufbaus laut EK Water Blocks leider nicht kompatibel. In einem Tutorial-Video zeigt man dabei schon den durchaus komplexen Umbau.

Quelle: EK Water Blocks