Apple iPhone 14: Vier neue Smartphones vorgestellt

Apple hat gestern Abend im Rahmen eines Events seine Smartphones des Jahres 2022 vorgestellt: die iPhone 14. Ein Mini-Modell gibt es in diesem Jahr nicht mehr. Stattdessen erscheinen vier Modelle: iPhone 14 (6,1 Zoll), iPhone 14 Plus (6,7 Zoll), iPhone 14 Pro (6,1 Zoll) und iPhone 14 Pro Max (6,7 Zoll). Apple beschränkt sich also auf zwei unterschiedliche Display-Größen. Ebenfalls eine neue Strategie: Nur die Pro-Modelle erhalten das neue SoC A16 Bionic. Die iPhone 14 / iPhone 14 Plus müssen weiterhin mit dem A15 Bionic aus dem Vorjahr auskommen.

Die Hauptkamera der iPhone 14 (Plus) nutzt 12 Megapixel und eine Blende von f/1.5. Apple verspricht eine verbesserte Low-Light-Qualität. Mit dabei ist weiterhin auch eine zweite Linse mit Ultraweitwinkel-Kamera. Vorne steckt neben der Frontkamera weiterhin ein TrueDepth-Sensor. Hier will der Hersteller die Blende optimiert und einen Autofokus integriert haben. Verbessert wurde auch das eSIM-Set-up und die Bildstabilisierung der Hauptkamera für Videos soll im sogenannten Action-Mode verbessert worden sein.

Ebenfalls beherrschen die iPhone 14 eine neue Unfallerkennung, die bei Autounfällen automatisch Notfallkontakte alarmieren und den Standort teilen kann. Bestellbar sind die iPhone 14 ab morgen, die Auslieferung des kleinen Modells startet am 16. September. Das iPhone 14 Plus geht ab dem 7. Oktober 2022 in die Auslieferung.

Preise des iPhone 14

128 GB: 999 Euro

256 GB: 1.129 Euro

512 GB: 1.389 Euro

Preise des iPhone 14 Plus

128 GB: 1.149 Euro

256 GB: 1.279 Euro

512 GB: 1.539 Euro

Dann wären da noch die iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Diese setzen nun nicht mehr auf eine Notch im Display, sondern auf ein breites Punch-Hole. Sie bieten jetzt auch ein Always-On-Display. Apple bewirbt den neuen Prozessor A16 Bionic der Pro-Modelle zudem als schnellsten Smartphone-Chip überhaupt.

Hier wurde auch verstärkt an der Hauptkamera geschraubt: Die Hauptkamera nutzt mit der Weitwinkel-Linse 48 Megapixel und einen Quad-Pixel-Sensor. Durch Pixel-Binning gibt man Fotos mit 12 Megapixeln aus und will eine sehr hohe Lichtausbeute erzielen. Dazu gesellen sich auch hier eine Ultraweitwinkel-Linse und nur bei den Pro-Modellen eine Telephoto-Linse für optischen Zoom. Die iPhone 14 Pro sind ab dem 9. September 2022 bestellbar und werden ab 16. September 2022 ausgeliefert.

Preise des iPhone 14 Pro

128 GB: 1.299 Euro

256 GB: 1.429 Euro

512 GB: 1.689 Euro

1 TB: 1.949 Euro

Preise des iPhone 14 Pro Max

128 GB: 1.449 Euro

256 GB: 1.579 Euro

512 GB: 1.839 Euro

1 TB: 2.099 Euro

Quelle: Apple